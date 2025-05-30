Челночная дипломатия по поручению Эрдогана. Фидан объяснил свои визиты в Москву и Киев

30 мая глава МИД Турции встретится с президентом Зеленским и передаст ему послание от Реджепа Тайипа Эрдогана

Хакан Фидан (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве мнения и предложения Анкары по урегулированию российско-украинской войны. Теперь он делает то же самое в Киеве. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Глава МИД Турции отметил, что Анкара провела встречи с российской стороной и передала ей свои оценки и предложения.

"По поручению нашего президента мы реализуем челночную дипломатию. Сначала Москва – мы послушали российскую сторону, передали наши мнения и оценки. Как известно, Россия отметила свою готовность продолжить переговоры. Сегодня обменяемся мнениями с нашими украинскими друзьями", – добавил Фидан, заявив, что уже обсудил последние события.

Он также отметил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и передаст ему послание от Реджепа Тайипа Эрдогана.