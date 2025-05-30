Фидан надеется на встречу Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского после Стамбула

Хакан Фидан и Андрей Сибига (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, выразил надежду, что переговоры в Стамбуле, состоявшиеся 16 мая, могут проложить путь к встрече на высшем уровне между лидерами Украины, России, Турции и США.

"Перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира. Мы, как Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира – справедливого и постоянного", – сказал он.

По мнению главы турецкой дипломатии, состоявшиеся в Стамбуле 16 мая переговоры между украинской и российской делегациями дали "дополнительный импульс для завершения войны".

"Мы считаем, что в итоге раундов переговоров в Турции станет возможно провести встречу Трампа, Путина и Зеленского, которую примет президент Эрдоган", – заявил Фидан.