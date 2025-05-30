Фидан надеется на встречу Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского после Стамбула
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, выразил надежду, что переговоры в Стамбуле, состоявшиеся 16 мая, могут проложить путь к встрече на высшем уровне между лидерами Украины, России, Турции и США.
"Перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира. Мы, как Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира – справедливого и постоянного", – сказал он.
По мнению главы турецкой дипломатии, состоявшиеся в Стамбуле 16 мая переговоры между украинской и российской делегациями дали "дополнительный импульс для завершения войны".
"Мы считаем, что в итоге раундов переговоров в Турции станет возможно провести встречу Трампа, Путина и Зеленского, которую примет президент Эрдоган", – заявил Фидан.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.
- 29 мая представительница Белого дома заявила: Штаты надеются, что Россия и Украина начнут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле, что отвечает планам Трампа по прекращению российско-украинской войны.