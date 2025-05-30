Фідан сподівається на зустріч Ердогана, Трампа, Путіна і Зеленського після Стамбула

Хакан Фідан та Андрій Сибіга (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, виступаючи на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, висловив сподівання, що переговори у Стамбулі, що відбулися 16 травня, можуть прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні між лідерами України, Росії, Туреччини та США.

"Перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру – справедливого та постійного", – сказав він.

На думку очільника турецької дипломатії, переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися у Стамбулі 16 травня, надали "додаткового імпульсу щодо завершення війни".

"Ми вважаємо, що у підсумку раундів переговорів у Туреччині стане можливо провести зустріч Трампа, Путіна і Зеленського, яку прийме президент Ердоган", – заявив Фідан.