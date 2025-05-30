Фідан сподівається на зустріч Ердогана, Трампа, Путіна і Зеленського після Стамбула
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, виступаючи на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, висловив сподівання, що переговори у Стамбулі, що відбулися 16 травня, можуть прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні між лідерами України, Росії, Туреччини та США.
"Перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру – справедливого та постійного", – сказав він.
На думку очільника турецької дипломатії, переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися у Стамбулі 16 травня, надали "додаткового імпульсу щодо завершення війни".
"Ми вважаємо, що у підсумку раундів переговорів у Туреччині стане можливо провести зустріч Трампа, Путіна і Зеленського, яку прийме президент Ердоган", – заявив Фідан.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.
- 29 травня речниця Білого дому заявила: Штати сподіваються, що Росія та Україна розпочнуть прямі переговори наступного тижня в Стамбулі, що відповідає планам Трампа стосовно припинення російсько-української війни.