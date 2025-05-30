Човникова дипломатія за дорученням Ердогана. Фідан пояснив свої візити до Москви та Києва
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передав Москві думки та пропозиції Анкари щодо врегулювання російсько-української війни. Тепер він робить те саме у Києві. Про це дипломат заявив на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що Анкара провела зустрічі з російською стороною та передала їй свої оцінки й пропозиції.
"За дорученням нашого президента ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку Москва – ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками з нашими українськими друзями", – додав Фідан, заявивши, що вже обговорив останні події з Сибігою.
Він також зазначив, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і передасть йому послання від Реджепа Тайїпа Ердогана.
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