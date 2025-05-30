Човникова дипломатія за дорученням Ердогана. Фідан пояснив свої візити до Москви та Києва

30 травня глава МЗС Туреччини зустрінеться з президентом Зеленським і передасть йому послання від Реджепа Тайїпа Ердогана

Хакан Фідан (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передав Москві думки та пропозиції Анкари щодо врегулювання російсько-української війни. Тепер він робить те саме у Києві. Про це дипломат заявив на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що Анкара провела зустрічі з російською стороною та передала їй свої оцінки й пропозиції.

"За дорученням нашого президента ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку Москва – ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками з нашими українськими друзями", – додав Фідан, заявивши, що вже обговорив останні події з Сибігою.

Він також зазначив, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і передасть йому послання від Реджепа Тайїпа Ердогана.