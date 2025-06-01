Україна їде до Стамбулу 2 червня: Зеленський озвучив позицію Києва

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Україна візьме участь у перемовинах з Росією в Стамбулі 2 червня, серед позицій Києва – повне й безумовне припинення вогню. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з топпосадовцями.

Глава держави заслухав доповіді від міністрів оборони та закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України стосовно оборони, активних дій та дипломатії.

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"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", – розповів президент.

Зеленський озвучив чотири пункти України для Стамбулу:

→ повне й безумовне припинення вогню;

→ звільнення полонених;

→ повернення викрадених дітей;

→ підготовка зустрічі на найвищому рівні (йдеться про зустріч очільника України з диктатором Володимиром Путіним).

Останнє необхідно для того, щоб "встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку", пояснив глава держави.

"Ключові питання можуть вирішити тільки лідери", – акцентував Зеленський.

Він також повідомив, що українську делегацію в Стамбулі, як і попереднього разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Раніше країна-агресор повідомила, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Володимир Мединський.