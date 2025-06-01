Україна їде до Стамбулу 2 червня: Зеленський озвучив позицію Києва
Україна візьме участь у перемовинах з Росією в Стамбулі 2 червня, серед позицій Києва – повне й безумовне припинення вогню. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з топпосадовцями.
Глава держави заслухав доповіді від міністрів оборони та закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України стосовно оборони, активних дій та дипломатії.
"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", – розповів президент.
Зеленський озвучив чотири пункти України для Стамбулу:
→ повне й безумовне припинення вогню;
→ звільнення полонених;
→ повернення викрадених дітей;
→ підготовка зустрічі на найвищому рівні (йдеться про зустріч очільника України з диктатором Володимиром Путіним).
Останнє необхідно для того, щоб "встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку", пояснив глава держави.
"Ключові питання можуть вирішити тільки лідери", – акцентував Зеленський.
Він також повідомив, що українську делегацію в Стамбулі, як і попереднього разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Раніше країна-агресор повідомила, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Володимир Мединський.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але досі цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- Україна послідовно наголошувала, що для проведення змістовної зустрічі їй необхідно завчасно отримати "меморандум" від Росії, тим часом країна-агресорка хоче показати документ безпосередньо на зустрічі.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати в Стамбул.