В Москве заявили, что их делегация уже отправилась в Стамбул.
Российская делегация вылетела в Стамбул на предстоящие 2 июня переговоры с Украиной, заявляют пропагандистские ресурсы оккупантов РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.
По их данным, представители оккупантов уже отправились в Турцию.
Затем пропагандисты синхронно написали со ссылкой на источник в турецком Министерстве иностранных дел, что переговоры планируются на 13:00 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Предыдущие переговоры 16 мая проходили во дворце Долмабахче.
Официально страна-агрессор и Турция еще не подтверждали эти данные. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее так же возглавит помощник Путина Владимир Мединский.
Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина примет участие в переговорах в Стамбуле и озвучил позиции Киева, в которые входит полное и безусловное прекращение огня. Во главе делегации снова будет министр обороны Рустем Умеров.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- Украина последовательно отмечала, что для проведения содержательной встречи ей необходимо заблаговременно получить "меморандум" от России, в то время как страна-агрессорка хочет показать документ непосредственно на встрече.
- Вечером 31 мая Зеленский сообщал, что у Украины и партнеров до сих пор нет четкой информации, с какими предложениями российская делегация планирует ехать в Стамбул.