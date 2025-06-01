В Москве заявили, что их делегация уже отправилась в Стамбул.

Пропагандисты утверждают, что в этот раз переговоры будут проходить в другом дворце

Владимир Мединский и российские представители во время предварительных переговоров (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Российская делегация вылетела в Стамбул на предстоящие 2 июня переговоры с Украиной, заявляют пропагандистские ресурсы оккупантов РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, представители оккупантов уже отправились в Турцию.

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Затем пропагандисты синхронно написали со ссылкой на источник в турецком Министерстве иностранных дел, что переговоры планируются на 13:00 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Предыдущие переговоры 16 мая проходили во дворце Долмабахче.

Официально страна-агрессор и Турция еще не подтверждали эти данные. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее так же возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина примет участие в переговорах в Стамбуле и озвучил позиции Киева, в которые входит полное и безусловное прекращение огня. Во главе делегации снова будет министр обороны Рустем Умеров.