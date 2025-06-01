Зеленський затвердив склад української делегації на другі переговори у Стамбулі

На чолі так само Умєров, додались ще три посадовці й було виключено одного

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації на другі переговори з Росією у Стамбулі, що мають відбутися 2 червня. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави.

Як анонсувалось раніше, на чолі делегації залишився міністр оборони Рустем Умєров.

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До складу групи додали трьох посадовців:

→ Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

→ Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

→ Андрій Фомін – керівник відділу міжнародного права – заступник глави управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу.

До нової команди не увійшов Олексій Маловацький, який є начальником Фоміна й очолює відповідне управління Генерального штабу.

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Щодо інших персоналій склад делегації не змінився:

→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України

→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;

→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил ЗСУ;

→ Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ;

→ Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.

Загалом чисельність команди збільшилась із 12 до 14 осіб.