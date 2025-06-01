Зеленський затвердив склад української делегації на другі переговори у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації на другі переговори з Росією у Стамбулі, що мають відбутися 2 червня. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави.
Як анонсувалось раніше, на чолі делегації залишився міністр оборони Рустем Умєров.
До складу групи додали трьох посадовців:
→ Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
→ Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
→ Андрій Фомін – керівник відділу міжнародного права – заступник глави управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу.
До нової команди не увійшов Олексій Маловацький, який є начальником Фоміна й очолює відповідне управління Генерального штабу.
Щодо інших персоналій склад делегації не змінився:
→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України
→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;
→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил ЗСУ;
→ Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ;
→ Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.
Загалом чисельність команди збільшилась із 12 до 14 осіб.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.
- Вдень 1 червня глава держави підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі, та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню.
- Російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.