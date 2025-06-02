Украина способна производить 10 миллионов разных дронов в год – Минобороны

Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и воде

Александр Козенко (Фото: Минобороны)

Украина значительно улучшила развитие отрасли беспилотников, ежегодно отечественный оборонно-промышленный комплекс может производить 10 млн дронов разных типов. Об этом на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко, передает ведомство.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 млн разных дронов в год", – сказал он.

Он отметил: учитывая опыт, который ежедневно приобретают украинские операторы БпЛА, Украина разрабатывает новые подходы к использованию этих средств. По его словам, беспилотники теперь наносят 80% всех поражений на поле боя.

Козенко также пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, в частности для финансирования производства, создания совместных предприятий и обмена опытом.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Россия пока не способна производить такие суда.

По данным Минобороны, к спецоперации было привлечено 117 беспилотников – с соответствующим количеством операторов. В результате были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет, расположенных на авиабазах РФ.

28 апреля 2025 года сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.

В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.

29 мая Силы обороны впервые применили на поле боя дрон-матку на основе искусственного интеллекта.