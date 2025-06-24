Потенциал украинского ОПК превышает $40 млрд, но не хватает финансирования – Зеленский
Потенциал оборонно-промышленного комплекса Украины превышает $40 млрд, но 40% этого объема профинансировано недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе Форума оборонных индустрий в Нидерландах.
По словам президента, Украина способна производить около 1000 военных средств от артиллерии до дронов.
"Наш потенциал оборонного производства превышает $44 млрд, но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема", – сказал Зеленский.
В частности, потенциал производства беспилотников разного типа составляет восемь млн единиц в год, но у Украины есть финансирование на значительно меньшее количество.
Зеленский отметил, что Россия использует в оборонном производстве ресурсы Северной Кореи, Ирана и имеет "коррумпированные связи" с некоторыми другими странами.
На этом фоне он призвал европейских партнеров к объединенности, солидарности и увеличению инвестиций в ОПК Украины.
"Мы должны быть лидерами в дроновой отрасли, производстве ударных и дронов-перехватчиков, а также продвигаться в производстве традиционного оружия. Все оружие, которое мы производим, станет частью сильной Европы и ее системы безопасности", – подчеркнул Зеленский.
- 3 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в Украине хотят усилить развитие дроновой ПВО. Для этого Украина начала разрабатывать "дроны-охотники" для уничтожения вражеских БпЛА во время атак России.
- 17 июня Зеленский призвал партнеров увеличить финансирование дронов-перехватчиков для усиления защиты Украины и Европы.
- 20 июня президент сообщил, что несколько украинских предприятий уже производят разные виды БпЛА, которые способны защитить от "шахедов".