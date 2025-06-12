Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібно фінансування – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У 2025 році Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40%, але їй не вистачає фінансування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на заході Global Security Forum у Празі.

Глава держави подякував Чехії за ініціативу з закупівлі боєприпасів для України, котра "чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні".

На думку президента, Україна та партнери повинні зміцнювати всі форми оборонної співпраці – особливо ті, що сприяють "значному технологічному розвитку" та використанню повітряних, наземних та морських дронів.

"Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40 % найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати", – наголосив Зеленський.

Він закликав країни-партнери підходити до виготовлення безпілотників з "такою ж нагальністю та увагою", як і Україна.

"Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників", – підсумував глава держави.