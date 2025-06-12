Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но нужно финансирование – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В 2025 году Украина готова увеличить производство беспилотников на 40%, но ей не хватает финансирования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на мероприятии Global Security Forum в Праге.

Глава государства поблагодарил Чехию за инициативу по закупке боеприпасов для Украины, которая "четко показала, что совместные усилия действительно могут изменить ситуацию в современной войне".

По мнению президента, Украина и партнеры должны укреплять все формы оборонного сотрудничества – особенно те, которые способствуют "значительному технологическому развитию" и использованию воздушных, наземных и морских дронов.

"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. У наших предприятий есть соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это нужно решать", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал страны-партнеры подходить к изготовлению беспилотников с "такой же неотложностью и вниманием", как и Украина.

"Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", – подытожил глава государства.