Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но нужно финансирование – Зеленский
В 2025 году Украина готова увеличить производство беспилотников на 40%, но ей не хватает финансирования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на мероприятии Global Security Forum в Праге.
Глава государства поблагодарил Чехию за инициативу по закупке боеприпасов для Украины, которая "четко показала, что совместные усилия действительно могут изменить ситуацию в современной войне".
По мнению президента, Украина и партнеры должны укреплять все формы оборонного сотрудничества – особенно те, которые способствуют "значительному технологическому развитию" и использованию воздушных, наземных и морских дронов.
"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. У наших предприятий есть соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это нужно решать", – подчеркнул Зеленский.
Он призвал страны-партнеры подходить к изготовлению беспилотников с "такой же неотложностью и вниманием", как и Украина.
"Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", – подытожил глава государства.
- Украинское Минобороны заявляло, что в 2025 году планирует закупить 4,5 млн FPV-беспилотников для войск.
- В целом ведомство оценивает производственные мощности украинской "оборонки" в 10 млн БпЛА разных типов в год.
- В то же время весной командиры ВСУ сообщали о проблемах в поставках FPV-дронов от государства: в частности, полковник Белецкий сообщал, что за три месяца Третья штурмовая бригада не получила ни одного БпЛА такого типа от Минобороны. В ведомстве ответили, что передавали дроны, но не уточнили, были ли это именно FPV. После общественной огласки поставка состоялась, но системной проблемы это не решило, заявляло BBC.