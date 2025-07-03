Украина способна производить до 10 миллионов дронов в год – Минобороны
Украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить до 10 миллионов беспилотников в год. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с представителями немецкой оборонной промышленности.
По его словам, в обсуждении развития сотрудничества Украины с иностранными партнерами приняли участие представители более 20 оборонных предприятий Германии.
В ходе встречи Умеров представил ключевые инициативы Украины, в частности, проект по привлечению инвестиций в украинское производство.
"Наша промышленность уже способна производить до 10 миллионов дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", – сказал он.
Также министр обсудил с немецкими гостями проект объединения украинских технологий с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска оружия.
"Наша цель – наладить эффективное сотрудничество. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в том числе через совместные инвестиции и создание совместных предприятий", — сообщил он.
- 12 июня президент заявил, что Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но для этого необходимо финансирование.
- 24 июня Зеленский заявил, что потенциал оборонно-промышленного комплекса Украины превышает 40 миллиардов долларов, но 40% этого объема финансируется недостаточно.
- 27 июня Умеров сообщал, что в этом году Украина поставит на фронт 4 миллиона дронов.