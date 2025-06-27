Украина вышла на производство 4 млн дронов в год – Умеров

Украина способна производить 4 миллиона дронов в год. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент LIGA.net.

"И в этом году на фронт будет поставлено более 4 млн дронов. На сегодняшний день фронт уже получил до 1,5 млн дронов – это все закупки, как Агентства оборонных закупок, так и Государственной службы специальной связи и защиты информации, и непосредственно бригад", – отметил он.

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По словам главы Минобороны, в 2024 году было много обращений от бригад с просьбой о выделении им прямого финансирования. Минобороны и Кабмин проработали этот вопрос и выделили отдельное финансирование для бригад.

"Сегодня мы ежемесячно выделяем 2,5 млрд гривен бригадам для прямых закупок", – отметил министр.

Однако не все бригады тратят эти средства. Поэтому сейчас Агентство закупок внедряет DOT Chain Defence. Он будет работать следующим образом: бригада видит "маркетплейс" дронов и заказывает все, что ей нужно, а Агентство это оплачивает.

Это позволит сократить бюрократию, и бригады будут получать то, что им нужно, в десятки раз быстрее.

"Это масштабирование – один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать резерв мощностей на будущее", – сказал Умеров.