Украина получит 600 000 дронов собственного производства – заплатят Нидерланды

Поставки запланировано уже в 2025-м

Иллюстративное фото: 73 бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские защитники получат 600 000 отечественного производства, профинансированных Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

Нидерланды подписали контракты на изготовление 600 000 украинских дронов в рамках инициативы "Линия дронов", поставки запланированы уже в 2025-м, отметил Умеров.

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Эти контракты являются частью нового пакета поддержки от Нидерландов на сумму более 675 млн евро.

Кроме БпЛА, Амстердам обещает поставить 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и техники для эвакуации раненых.