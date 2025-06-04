Нидерланды передадут Украине пакет помощи на 400 млн евро: что он будет включать

В пакет войдут более 100 кораблей, катеров и морских дронов

Ruben Breckelmans -фото вікі

Нидерланды передадут Украине крупный пакет военной помощи в сфере морской безопасности в 400 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает Укринформ.

"Он (пакет помощи – ред.) будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, т.е. широкий спектр из более ста судов. Пакет также содержит более 50 морских беспилотников. И еще системы вооружения, датчики, запасные части, обучение, то есть полный пакет для усиления морской безопасности Украины", – уточнил Брекельманс.

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Он добавил, что это очень важно, потому что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона и на Днепре, растут.

Брекельманс также сообщил, что отставка нового правительства никак не отразится на вопросе поддержки Украины.

"Мы в Нидерландах имеем новую политическую ситуацию со вчерашнего дня. Но относительно международной безопасности, обороны, нашей поддержки Украины – позиция правительства Нидерландов останется неизменной", – заявил он.

Нидерланды 26 мая отправили последнюю партию истребителей F-16. В общей сложности Амстердам передал украинским Воздушным силам 24 таких самолета.

На пресс-конференции 28 мая канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.

Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.