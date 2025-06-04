Нідерланди передадуть Україні пакет допомоги на 400 млн євро: що він міститиме
Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на 400 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.
"Він (пакет допомоги. – Ред.) міститиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, тобто широкий спектр з понад 100 суден. Пакет також містить більш як 50 морських безпілотників. І ще системи озброєння, датчики, запасні частини, навчання, тобто повний пакет для посилення морської безпеки України", – уточнив Брекельманс.
Він додав, що це дуже важливо, тому що російські загрози – як у Чорному морі, так і навколо Херсона та на Дніпрі – зростають.
Брекельманс також повідомив, що відставка нового уряду жодним чином не вплине на питання підтримки України.
"Ми в Нідерландах маємо нову політичну ситуацію з учорашнього дня. Але щодо міжнародної безпеки, щодо оборони, щодо нашої підтримки України – позиція уряду Нідерландів залишиться незмінною", – заявив він.
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- Україна й Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.