Нідерланди передадуть Україні пакет допомоги на 400 млн євро: що він міститиме

Рубен Брекельманс (Фото: EPA)

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на 400 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

"Він (пакет допомоги. – Ред.) міститиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, тобто широкий спектр з понад 100 суден. Пакет також містить більш як 50 морських безпілотників. І ще системи озброєння, датчики, запасні частини, навчання, тобто повний пакет для посилення морської безпеки України", – уточнив Брекельманс.

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Він додав, що це дуже важливо, тому що російські загрози – як у Чорному морі, так і навколо Херсона та на Дніпрі – зростають.

Брекельманс також повідомив, що відставка нового уряду жодним чином не вплине на питання підтримки України.

"Ми в Нідерландах маємо нову політичну ситуацію з учорашнього дня. Але щодо міжнародної безпеки, щодо оборони, щодо нашої підтримки України – позиція уряду Нідерландів залишиться незмінною", – заявив він.

Нідерланди 26 травня відправили Україні останню партію винищувачів F-16. Загалом Амстердам передав українським Повітряним силам 24 таких літаки.

На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.

Україна й Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.