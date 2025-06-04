Велика Британія впродовж року поставить Україні 100 000 дронів

Це свідчить про десятикратне збільшення обсягів постачань

Джон Гілі (Фото: EPA)

Велика Британія зобов’язалася поставити Україні 100 000 дронів до кінця поточного фінансового року у квітні 2026 року, заявивши, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення війн. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агенція, запланований обсяг постачань БпЛА вдесятеро більший за попередні.

Пакет безпілотників вартістю 350 млн фунтів стерлінгів ($473 млн) є частиною ширшої ініціативи військової підтримки України вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Джон Гілі офіційно повідомить про нові зобов’язання на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі (формат "Рамштайн"), що заплановано на 4 червня.

"Велика Британія посилює свою підтримку України, постачаючи цього року ще сотні тисяч безпілотників та завершуючи важливу віху у постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів", – заявив Гілі напередодні зустрічі.

Зазначається, що постачання 140 000 британських артилерійських снарядів завершилося у січні.

Окрім надання дронів, Велика Британія планує витратить цього року ще 247 млн фунтів стерлінгів на навчання українських військ.

У понеділок уряд Великої Британії схвалив Стратегічний огляд оборони, який закликає до створення більш "смертоносної", технологічно орієнтованої армії для протидії новим загрозам, включно з можливою російською агресією.

Згідно з планами, Велика Британія планує вчитися на досвіді понад трирічної боротьби Києва проти російського вторгнення, під час якої дрони змінили поле бою.