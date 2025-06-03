Bloomberg: Британія хоче посилити ядерну оборону через Росію та невизначеність США

Велика Британія наразі єдина країна, яка інтегрує свій ядерний арсенал у стратегію НАТО

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Велика Британія хоче зміцнити свою роль у системі ядерного стримування НАТО на тлі загроз із боку Росії та невизначеності з боку США. Про це пише Bloomberg, із посиланням на співрозмовника, який знайомий з урядовими планами.

Лондон вивчає можливість розміщення ядерної зброї на винищувачах у межах розширення свого внеску в ядерний потенціал альянсу.

Це відбувається паралельно з модернізацією системи Trident, інвестиціями в розмірі 15 мільярдів фунтів (приблизно $19,1 мільярда) у виробництво ядерних боєголовок і будівництвом до 12 нових атомних підводних човнів у межах оборонного партнерства AUKUS із США та Австралією.

Довідка Система Trident є основою британського ядерного потенціалу. Вона складається з чотирьох підводних човнів, оснащених балістичними ракетами. Один з них цілодобово патрулює у світовому океані – в режимі повної непомітності. Система Trident є основою британського ядерного потенціалу. Вона складається з чотирьох підводних човнів, оснащених балістичними ракетами. Один з них цілодобово патрулює у світовому океані – в режимі повної непомітності.

Старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму в Берліні Вільям Альберк зазначив, що активізація Британії у сфері ядерного стримування спрямована на компенсацію потенційного "відсторонення" США.

За його словами, "побоювання щодо ослаблення зобов’язань Вашингтона стали сигналом для Європи діяти самостійніше".

2 червня уряд Великої Британії оприлюднив Стратегічний огляд оборони, в якому рекомендовано розпочати переговори зі США про перерозподіл тягаря ядерного стримування всередині НАТО.

Документ також окреслює реформу британських збройних сил для приведення їх у стан повної бойової готовності.

Журналісти зазначають, що Велика Британія та Франція залишаються єдиними ядерними державами в НАТО серед європейських країн. Однак саме Велика Британія наразі єдина країна, яка безпосередньо інтегрує свій ядерний арсенал у стратегію альянсу.