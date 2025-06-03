Bloomberg: Британія хоче посилити ядерну оборону через Росію та невизначеність США
Велика Британія хоче зміцнити свою роль у системі ядерного стримування НАТО на тлі загроз із боку Росії та невизначеності з боку США. Про це пише Bloomberg, із посиланням на співрозмовника, який знайомий з урядовими планами.
Лондон вивчає можливість розміщення ядерної зброї на винищувачах у межах розширення свого внеску в ядерний потенціал альянсу.
Це відбувається паралельно з модернізацією системи Trident, інвестиціями в розмірі 15 мільярдів фунтів (приблизно $19,1 мільярда) у виробництво ядерних боєголовок і будівництвом до 12 нових атомних підводних човнів у межах оборонного партнерства AUKUS із США та Австралією.
Старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму в Берліні Вільям Альберк зазначив, що активізація Британії у сфері ядерного стримування спрямована на компенсацію потенційного "відсторонення" США.
За його словами, "побоювання щодо ослаблення зобов’язань Вашингтона стали сигналом для Європи діяти самостійніше".
2 червня уряд Великої Британії оприлюднив Стратегічний огляд оборони, в якому рекомендовано розпочати переговори зі США про перерозподіл тягаря ядерного стримування всередині НАТО.
Документ також окреслює реформу британських збройних сил для приведення їх у стан повної бойової готовності.
Журналісти зазначають, що Велика Британія та Франція залишаються єдиними ядерними державами в НАТО серед європейських країн. Однак саме Велика Британія наразі єдина країна, яка безпосередньо інтегрує свій ядерний арсенал у стратегію альянсу.
- 14 травня 2025-го стало відомо, що Британія розробила підводні дрони із системою спостереження Lura на основі ШІ, що дасть змогу ідентифікувати російські підводні човни.
- 29 травня стало відомо, що Британія створить нове Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від десятків тисяч кібератак.
- 31 травня повідомлялося, що Велика Британія підготувала 130-сторінковий огляд про загрозу Росії.