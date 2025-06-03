Bloomberg: Британия хочет усилить ядерную оборону из-за России и неопределенности США
Великобритания хочет укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО на фоне угроз России и неопределенности США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собеседника, который знаком с правительственными планами.
Великобритания изучает возможность размещения ядерного оружия на истребителях в рамках расширения своего вклада в ядерный потенциал альянса.
Это происходит параллельно с модернизацией системы Trident, инвестициями в размере 15 миллиардов фунтов (приблизительно $19,1 миллиарда) в производство ядерных боеголовок и строительством до 12 новых атомных подлодок в рамках оборонного партнерства AUKUS с США и Австралией.
Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк отметил, что активизация Британии в сфере ядерного сдерживания направлена на компенсацию потенциального "отстранения" США.
По его словам, "опасения по поводу ослабления обязательств Вашингтона стали сигналом для Европы действовать самостоятельнее".
2 июня правительство Великобритании обнародовало Стратегический обзор обороны, в котором рекомендовано начать переговоры с США о перераспределении тяжести ядерного сдерживания внутри НАТО.
Документ также описывает реформу британских вооруженных сил для приведения их в состояние полной боевой готовности.
Журналисты отмечают, что Великобритания и Франция остаются единственными ядерными державами в НАТО среди европейских стран. Однако именно Лондон единственная страна, которая непосредственно интегрирует свой ядерный арсенал в стратегию альянса.
- 14 мая 2025-го стало известно, что Британия разработала подводные дроны с системой наблюдения Lura на основе ИИ, что позволит идентифицировать российские подлодки.
- 29 мая стало известно, что Британия создаст новое кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от десятков тысяч кибератак.
- 31 мая сообщалось, что Великобритания подготовила 130-страничное обозрение об угрозе России.