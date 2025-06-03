Bloomberg: Британия хочет усилить ядерную оборону из-за России и неопределенности США

Великобритания сейчас единственная страна, которая интегрирует свой ядерный арсенал в стратегию НАТО

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Великобритания хочет укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО на фоне угроз России и неопределенности США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собеседника, который знаком с правительственными планами.

Великобритания изучает возможность размещения ядерного оружия на истребителях в рамках расширения своего вклада в ядерный потенциал альянса.

Это происходит параллельно с модернизацией системы Trident, инвестициями в размере 15 миллиардов фунтов (приблизительно $19,1 миллиарда) в производство ядерных боеголовок и строительством до 12 новых атомных подлодок в рамках оборонного партнерства AUKUS с США и Австралией.

Справка Система Trident – основа британского ядерного потенциала. Она состоит из четырех подлодок, оснащенных баллистическими ракетами. Одна из них круглосуточно патрулирует в мировом океане – в режиме полной незаметности. Система Trident – основа британского ядерного потенциала. Она состоит из четырех подлодок, оснащенных баллистическими ракетами. Одна из них круглосуточно патрулирует в мировом океане – в режиме полной незаметности.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк отметил, что активизация Британии в сфере ядерного сдерживания направлена на компенсацию потенциального "отстранения" США.

По его словам, "опасения по поводу ослабления обязательств Вашингтона стали сигналом для Европы действовать самостоятельнее".

2 июня правительство Великобритании обнародовало Стратегический обзор обороны, в котором рекомендовано начать переговоры с США о перераспределении тяжести ядерного сдерживания внутри НАТО.

Документ также описывает реформу британских вооруженных сил для приведения их в состояние полной боевой готовности.

Журналисты отмечают, что Великобритания и Франция остаются единственными ядерными державами в НАТО среди европейских стран. Однако именно Лондон единственная страна, которая непосредственно интегрирует свой ядерный арсенал в стратегию альянса.