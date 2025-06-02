Британия переходит в режим готовности к ведению боевых действий – Стармер

По словам британского премьера, мир необходимо сохранять, если нужно, силой

Кир Стармер (Фото: EPA-/ANDY RAIN / POOL)

Великобритания переходит в режим "готовности к ведению боевых действий". Об этом сообщил премьер-министр государства Кир Стармер во время изложения подробностей Стратегического обзора обороны правительства, передают Sky News и New York Times.

По его словам, при столкновении с прямой угрозой со стороны других армий наиболее эффективным сдерживанием является готовность, чтобы "обеспечить мир посредством силы".

Во время выступления он заявил, что положит конец "опустошению вооруженных сил страны" и намерен создать армию, которая будет "более интегрирована, больше подготовлена и более смертоносна, чем когда-либо". Также в планах – создать "стратегический резерв".

Кроме того, в Стратегии сказано о том, что в Британии будут построены минимум шесть заводов по производству боеприпасов, создано новое дальнобойное оружие и будут инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону королевства.

Вдобавок к этому Стармер заявил, что будут построены 12 новых ударных подводных лодок. Он пообещал, что новая подлодка будет появляться каждые 18 месяцев.

Также британский премьер подтвердил, что будет проинвестировано 15 млрд фунтов стерлингов в обеспечение ядерного сдерживания Британии "на десятилетия вперед" для создания тысяч рабочих мест.

"Когда нам угрожают государства с мощными армиями, лучшим сдерживающим фактором является демонстрация собственной готовности – сохранять мир, если нужно, силой... Настал момент изменить то, как мы защищаем себя, и обновить нашу нацию", – заявил Стармер.