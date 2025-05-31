Великобритания подготовила 130-страничный обзор о неотложной угрозе со стороны России

Британские военные (Фото: Flickr)

Британия подготовила 130-страничное стратегическое оборонное обозрение, которое будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия. Правительство должно представить его 2 июня, передает The Guardian.

Обзор, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет опираться на уроки, полученные с войны России против Украины.

В документе также сосредоточатся на Китае, который будет описан не как враг, а как "утонченный и настойчивый вызов", иногда готовый сотрудничать с Москвой, и двух меньших "региональных дезорганизаторах" – Иране и Северной Корее.

По данным журналистов, в нем будет изображена высшая военная и угроза безопасности со времен окончания Холодной войны, хотя и не будет сказано, что интенсивность кибер- и диверсионной деятельности Москвы означает, что Британия уже углубилась в войну с Россией.

Ожидается, что анализ, подготовленный группой экспертов во главе с бывшим генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном, не будет содержать новых обязательств по оборонным расходам. Он подтвердит обязательство, взятое Стармером в феврале, увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем созыве парламента.

Но, вероятно, его будут использовать для обоснования значительного увеличения среднесрочных оборонных расходов, которое, как ожидается, будет согласовано на саммите НАТО позже в июне и может достигнуть более 50 миллиардов фунтов стерлингов в реальном выражении.

Ожидается, что в обзоре также будут рассмотрены вопросы численности британской армии на фоне сообщений о том, что Министерство обороны и Казначейство спорят о том, включать ли обязательство увеличить численность с целевого показателя 73 000.

Данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что численность армии упала до самого низкого уровня со времен Наполеона и даже раньше: на 1 апреля количество солдат, проходящих постоянную военную подготовку, составило 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Обязательство увеличить численность армии на 5 000 человек, если удастся достичь этого, обойдется около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год в виде дополнительной заработной платы, проживания, снаряжения и других ресурсов. Но если это будет успешно, это поможет военным выполнять обязательства за границей, которые, вероятно, будут расти в ближайшие годы, пишут журналисты.

Ожидается, что Стармер представит план обзора на мероприятии 2 июня, прежде чем Гили представит полный документ парламенту.