Британия создаст киберкомандование после "тяжело полученных уроков войны Путина"

Кроме того, Лондон инвестирует более $1,4 млрд в новую цифровую систему наведения

Кибербезопасность (Фото: Unsplash)

Великобритания создаст новое Кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от десятков тысяч кибератак. Об этом Министерство обороны должно объявить на следующей неделе в своем стратегическом обзоре, пишет Bloomberg.

Новое командование будет осуществлять глушение сигналов противника, управляющих беспилотниками и ракетами, а также перехватывать военные коммуникации.

"Тяжело полученные уроки незаконной войны Путина в Украине не оставляют нам иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны благодаря силам, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя новую стратегию безопасности страны.

Новое финансирование является частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Это первое объявление в рамках долгожданного пересмотра оборонной политики.

Журналисты со ссылкой на Министерство обороны отмечают, что новая стратегия должна "покончить с опустошением" британских Вооруженных сил и сосредоточится на инновациях в военной промышленности в течение следующего десятилетия.

Инвестиции в размере $1,4 млрд пойдут также на создание "Цифровой сети целевого нацеливания" до 2027 года.

Она должна объединить британские системы вооружений для ускорения принятия решений по таргетингу на враждебные угрозы. По замыслу, угроза может быть обнаружена датчиком на корабле или в космосе, а уничтожена – истребителем или беспилотником благодаря улучшенному обмену информацией между подразделениями.

Однако, как отмечают журналисты, Великобритания может столкнуться с давлением на дальнейшее увеличение оборонных расходов из-за обсуждения новой цели НАТО на саммите в июне.

Там рассматривается ориентир в 5% ВВП, из которых 3,5% – на "жесткую" оборону и 1,5% – на военные технологии, в частности кибербезопасность и защиту границ.