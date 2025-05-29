Британія створить кіберкомандування після "важко здобутих уроків війни Путіна"

Кібербезпека (Фото: Unsplash)

Велика Британія створить нове Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від десятків тисяч кібератак. Про це Міністерство оборони має оголосити наступного тижня у своєму стратегічному огляді, пише Bloomberg.

Нове командування також здійснюватиме глушіння сигналів противника, що керують безпілотниками та ракетами, а також перехоплюватиме військові комунікації.

"Важко здобуті уроки незаконної війни Путіна в Україні не залишають нам ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні завдяки силам, які краще пов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні супротивники", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи нову стратегію країни у сфері безпеки та оборони.

Нове фінансування є частиною зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року. Це перше оголошення в межах довгоочікуваного перегляду оборонної політики.

Журналісти з посиланням на Міністерство оборони зазначають, що нова стратегія має "покласти край спустошуванню" британських Збройних сил та зосередиться на інноваціях у військовій промисловості упродовж наступного десятиліття.

Інвестиції у розмірі $1,4 млрд підуть також на створення "Цифрової мережі цільового націлювання" до 2027 року.

Вона має об'єднати британські системи озброєнь для пришвидшення ухвалення рішень щодо націлювання на ворожі загрози. За задумом, загроза може бути виявлена датчиком на кораблі або в космосі, а знищена – винищувачем або безпілотником завдяки покращеному обміну інформацією між підрозділами.

Однак, як зазначають журналісти, Британія може зіштовхнутись із тиском на подальше збільшення оборонних витрат через обговорення нової цілі НАТО на саміті в червні

Там розглядається орієнтир у 5% ВВП, з яких 3,5% – на "жорстку" оборону і 1,5% – на військові технології, включно з кібербезпекою та захистом кордонів.