Британія і Німеччина розроблять високоточну зброю дальністю понад 2000 км

Проєкт має на меті зміцнити обороноздатність Європи на тлі війни Росії проти України

Військові Британії (Фото: flickr.com)

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару". Про це повідомляв британський уряд, передає Reuters.

Нова ударна зброя матиме дальність стрільби понад 2000 км.

Проєкт базується на торішньому зобов'язанні щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакет і наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Міністр оборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні.

"У більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники об’єднані. Це партнерство допомагає нам зробити оборону двигуном зростання – створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію та залучаючи інвестиції по всій Великій Британії й Німеччині, – заявив Гілі.

Наразі невідомі додаткові подробиці щодо термінів чи бюджету проєкту.

Міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.

11 грудня 2024 року Британія вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера й успішно знищила безпілотник.

14 травня 2025-го стало відомо, що Британія розробила підводні дрони із системою спостереження Lura на основі ШІ, що дозволить ідентифікувати російські підводні човни.