Британія розробила ШІ-дрони для полювання за російськими підводними човнами – The Times

Технологію штучного інтелекту, спочатку створену для відстеження китів, буде адаптовано для підводних дронів

Підводний дрон (Фото: ВМС Великої Британії)

У Великій Британії розробили підводні дрони із системою спостереження Lura на основі штучного інтелекту, яка дозволить ідентифікувати російські підводні човни біля стратегічних об’єктів. Про це повідомляє The Times.

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Автономні мініпідводні човни SG-1 Fathom із системою Lura, розроблені європейською оборонною компанією Helsing, можуть перебувати під водою місяцями.

Lura також може розрізнити два кораблі одного класу завдяки незначним відмінностям в акустичній сигнатурі кожного судна.

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Система створює "сузір’я" підводних датчиків – еквівалентних супутникам у небі – та обробляє акустичні дані. Це усуває необхідність для людей пробиратися крізь шум та допомагає пришвидшити час реакції, щоб можна було розгорнути оборонні засоби для захисту берегів Великої Британії.

Як працюватиме ШІ-система (Ілюстрація: The Times)

"Сама кількість підводних дронів із вбудованими датчиками може дозволити Королівському флоту патрулювати море та визначати, коли російський човен прямує до Британії або ховається біля підводних кабелів, життєво важливих для передання міжнародного зв'язку", – пояснює видання.

Амелія Гулд, керівниця морського напряму Helsing і колишня інженерка зброї Королівського флоту, зазначила, що морякам знадобилися роки, щоб навчитися виявляти та ідентифікувати звуки під водою.

"Lura може робити це з першого дня, цілий день щодня, і чим довше її використовують, тим краще вона ставатиме", – сказала вона.

Головний технічний експерт Helsing Ніал Картрайт пояснив, що сотні планерів можна розгорнути в океані, "просто слухаючи".

Підводні човни з ШІ-системою (Ілюстрація: The Times)

"Коли вони щось чують, російський підводний човен чи щось незвичайне, вони з’являються та повідомляють про це. Сама по собі вона мало що може зробити, але річ у тому, що вони настільки дешеві та прості, що ви можете кинути сотні чи тисячі таких у воду. Вони [вороги] двічі подумають, перш ніж прорватися", – сказав Картрайт.

Система автоматично визначатиме відмінності між підводними човнами, танкерами, пасажирськими суднами та членами тіньового флоту російських нафтових танкерів, які використовуються для уникнення санкцій.

Очікується, що Lura буде розгорнута у всьому Королівському флоті.