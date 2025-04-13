Посол Росії не став заперечувати, що Москва стежить за британськими субмаринами
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не заперечив, що Росія стежить за британськими атомними підводними човнами в водах навколо Великої Британії. В інтерв'ю BBC One він заявив, що не вважає такі дії загрозливими для Лондона.
На початку квітня Sunday Times опублікувала розслідування, у якому йшлося про виявлення ймовірних російських датчиків в морях навколо Британії. Газета повідомила, що пристрої, ймовірно, були встановлені для збору розвідданих про чотири британські ядерні підводні човни типу "Авангард". Британські військові визнали такі дії Росії загрозою національній безпеці.
Відповідаючи на запитання, чи заперечує він твердження про стеження Росії за британськими субмаринами, Келін сказав: "Ні. Я не забираюся це заперечувати".
Водночас він зазначив, що йому "дійсно цікаво, чи дійсно Росія зацікавлена в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими, застарілими ядерними боєголовками". На думку російського дипломата, загрози для Британії є "занадто перебільшеними".
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