Reuters: Італія розслідує прольоти БпЛА над дослідницьким центром Євросоюзу

Польоти над об'єктом, який був відкритий у 1960 році як центр ядерних досліджень, заборонені

Дрон (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Італійська прокуратура почала розслідування можливого шпигунства та тероризму після того, як дрон кілька разів пролетів над дослідницьким центром Європейського Союзу на північному заході Італії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Вони розповіли, що Європейський об'єднаний дослідницький центр (JRC) в місті Іспра зафіксував в березні п’ять прольотів комерційного безпілотника, який, судячи зі знімків, був, ймовірно, російського виробництва.

Польоти над JRC, який був відкритий у 1960 році як центр ядерних досліджень, заборонені.

У результаті антитерористичний відділ прокуратури Мілана почав розслідування можливого військового або політичного шпигунства в терористичних цілях, додав один зі співрозмовників.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто написав у соціальній мережі X (колишній Twitter), що звинувачення у можливому військовому або промисловому шпигунстві є дуже серйозними й вписуються у схему, про яку він раніше зазначав.

"Йде гібридна війна. Вона настільки ж небезпечна, наскільки прихована, постійна і задушлива, включає поєднання цілеспрямованих кібератак, зокрема крадіжку військових і промислових технологій і патентів, а також багато інших ворожих дій, вчинених кількома державними та недержавними акторами", – сказав міністр.

Водночас він не назвав державу, яка може за цим стояти.

"Комісія прагне захистити свою інформацію, персонал і мережі перед обличчям будь-якої можливої загрози безпеці", – заявив речник Єврокомісії в текстовому повідомленні агентству.

Речник додав, що стосовно цього конкретного випадку "ми не спостерігали жодних порушень БпЛА забороненої для польотів зони над майданчиком в Іспрі, а також не знаємо про будь-яку конкретну загрозу безпеці".

Однак два співрозмовники, які безпосередньо обізнані у цій справі, повідомили Reuters, що сам центр поінформував владу про порушення свого повітряного простору.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

У листопаді над американськими базами в Британії шість днів поспіль помічали невідомі дрони.

13 грудня стало відомо, що над низкою об’єктів у Німеччині були помічені невідомі дрони. Зокрема, безпілотники зафіксували над військовою базою США в Рамштайні.

4 січня 2025 року повідомлялося, що поліція Данії розслідує виявлення близько 20 безпілотників над портом.

11 лютого стало відомо, що невідомі дрони помітили біля порохового заводу у Фінляндії.