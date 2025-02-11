У Фінляндії біля порохового заводу помітили невідомі БпЛА: поліція почала розслідування

Безпілотник (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Поблизу заводу з виробництва вибухівки компанії Nammo у Віхтавуорі на півдні Фінляндії були помічені невідомі безпілотники. Про це повідомив мовник Yle із посиланням на правоохоронців.

Поліція розслідує кілька можливих несанкціонованих польотів дронів поблизу підприємства. Один з інцидентів зафіксували минулого вівторка.

Розслідуванням займається Центральна кримінальна поліція. Представник відомства Юссі Луото стверджує, що дрони бачили кілька разів.

На даному етапі розслідування більше він сказати не може, адже воно лише на початковому етапі. За словами Луото, оприлюднення інформації на цьому етапі може завдати шкоди розслідуванню.

У компанії Nammo відмовилися від коментарів.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

У листопаді над американськими базами в Британії шість днів поспіль помічали невідомі дрони.

13 грудня стало відомо, що над низкою об’єктів у Німеччині були помічені невідомі дрони. Зокрема, безпілотники зафіксували над військовою базою США в Рамштайні.

На початку січня 2025 року у Данії над портом помітили близько 20 дронів.