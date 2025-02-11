В Финляндии у порохового завода заметили неизвестные БпЛА: полиция начала расследование

Представитель Центральной криминальной полиции Юсси Луото утверждает, что дроны видели несколько раз

Беспилотник (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

У завода по производству взрывчатки компании Nammo в Вихтавуоре на юге Финляндии были замечены неизвестные беспилотники. Об этом сообщил вещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.

Полиция расследует несколько возможных несанкционированных полетов дронов вблизи предприятия. Один из инцидентов зафиксировали в прошлый вторник.

Расследованием занимается Центральная уголовная полиция. Представитель ведомства Юсси Луото утверждает, что дроны видели несколько раз.

На данном этапе расследования он больше сказать не может, ведь оно только на начальном этапе. По словам Луото, обнародование информации на этом этапе может нанести вред расследованию.

В компании Nammo отказались от комментариев.

22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

В ноябре над американскими базами в Британии шесть дней подряд замечали неизвестные дроны.

13 декабря стало известно, что над рядом объектов в Германии были замечены неизвестные дроны. В частности, беспилотники зафиксировали над военной базой США в Рамштайне.

В начале января 2025 года в Дании над портом было замечено около 20 дронов.