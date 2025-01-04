В Дании над портом заметили около 20 дронов. Полиция начала расследование

Полицию на место вызвал свидетель, утверждавший, что видел около 20 беспилотников

Беспилотник (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Полиция Дании расследует вероятное обнаружение около 20 беспилотников над портом Кеге, расположенным юго-западнее Копенгагена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Дроны были зафиксированы в пятницу, 3 января.

Региональная полиция сообщила в заявлении, цитированном Датским радио, что, когда ее офицеры прибыли на место накануне вечером, они смогли увидеть четыре больших беспилотника над пристанью Кеге.

Полицию на место вызвал свидетель, утверждавший, что видел около 20 дронов, которые впоследствии на большой скорости скрылись в заливе Кеге.

Правоохранители заявили, что пытаются установить общее количество беспилотников и владельцев дронов, поскольку на момент их появления не было выдано разрешение на полеты в этом районе.

Полиция также проверяет, связан ли этот случай с другими пролетами дронов в стране. Инцидент расследуется на фоне роста обеспокоенности о безопасности в Европе, связанных с российскими гибридными атаками и войной против Украины.

22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

В ноябре над американскими базами в Британии шесть дней подряд замечали неизвестные дроны.

13 декабря стало известно, что над рядом объектов в Германии были замечены неизвестные дроны. В частности, беспилотники зафиксировали над военной базой США в Рамштайне.