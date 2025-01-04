У Данії над портом помітили близько 20 дронів. Поліція почала розслідування

Поліцію на місце викликав свідок, який стверджував, що бачив близько 20 безпілотників

Безпілотник (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Поліція Данії розслідує ймовірне виявлення близько 20 безпілотників над портом Кеге, розташованим на південний захід від Копенгагена. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на правоохоронців.

Дрони були зафіксовані в п’ятницю, 3 січня.

Регіональна поліція повідомила в заяві, цитованій Данським радіо, що, коли її офіцери прибули на місце напередодні ввечері, вони змогли побачити чотири великі безпілотники над пристанню Кеге.

Поліцію на місце викликав свідок, який стверджував, що бачив близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.

Правоохоронці заявили, що намагаються встановити загальну кількість безпілотників і власників дронів, оскільки на момент їх появи не було видано дозволу на польоти у цьому районі.

Поліція також перевіряє, чи пов’язаний цей випадок з іншими прольотами дронів у країні. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

У листопаді над американськими базами в Британії шість днів поспіль помічали невідомі дрони.

13 грудня стало відомо, що над низкою об’єктів у Німеччині були помічені невідомі дрони. Зокрема, безпілотники зафіксували над військовою базою США в Рамштайні.