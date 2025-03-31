Reuters: Италия расследует пролеты БпЛА над исследовательским центром Евросоюза

Полеты над объектом, открытым в 1960 году как центр ядерных исследований, запрещены

Дрон (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Итальянская прокуратура начала расследование возможного шпионажа и терроризма после того, как дрон несколько раз пролетел над исследовательским центром Европейского Союза на северо-западе Италии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что Европейский объединенный исследовательский центр (JRC) в городе Испра зафиксировал пять пролетов коммерческого беспилотника в марте, судя по снимкам, вероятно, российского производства.

Полеты над JRC, открытым в 1960 году как центр ядерных исследований, запрещены.

В результате антитеррористический отдел прокуратуры Милана начал расследование возможного военного или политического шпионажа в террористических целях, добавил один из собеседников.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто написал в социальной сети X (бывший Twitter), что обвинения в возможном военном или промышленном шпионаже очень серьезны и вписываются в схему, о которой он ранее говорил.

"Идет гибридная война. Она столь же опасна, сколь и скрыта, постоянна и удушающа, включает сочетание целенаправленных кибератак, включая воровство военных и промышленных технологий и патентов, а также многие другие враждебные действия, совершенные несколькими государственными и негосударственными актерами", — сказал министр.

В то же время, он не назвал государство, которое может за этим стоять.

"Комиссия стремится защитить свою информацию, персонал и сети перед лицом любой возможной угрозы безопасности", – заявил спикер Еврокомиссии в текстовом сообщении агентству.

Спикер добавил, что в этом конкретном случае "мы не наблюдали никаких нарушений БпЛА запрещенной для полетов зоны над площадкой в Испре, а также не знаем о какой-либо конкретной угрозе безопасности".

Однако два собеседника, непосредственно знакомые с этим делом, сообщили Reuters, что сам центр проинформировал власти о нарушении своего воздушного пространства.

22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

В ноябре над американскими базами в Британии шесть дней подряд замечали неизвестные дроны.

13 декабря стало известно, что над рядом объектов в Германии были замечены неизвестные дроны. В частности, беспилотники зафиксировали над военной базой США в Рамштайне.

4 января 2025 года сообщалось, что полиция Дании расследует обнаружение около 20 беспилотников над портом.

11 февраля стало известно, что неизвестные дроны заметили у порохового завода в Финляндии.