Над німецькою базою, де навчаються українці, помітили невідомі дрони. Не змогли збити жоден

Операторів теж не вдалося виявити. У Бундесвері підозрюють Росію

Система протиповітряної оборони Patriot (Ілюстративне фото: EPA)

У січні на німецькій авіабазі поблизу міста Гузум відбулося шість інцидентів, пов'язаних з безпілотниками невідомого походження. На цьому об'єкті також проходять навчання українські військові. Про це повідомляє газета Süddeutschen Zeitung з посиланням на секретний військовий звіт, який має у своєму розпорядженні.

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Йдеться про лист начальнику Департаменту військової стратегії, розгортання та операцій Міністерства оборони країни. Згідно з ним, інциденти трапилися з 9 по 29 січня.

Навчальний центр протиповітряної оборони знаходиться на базі Військово-повітряних сил у громаді Швезінг на узбережжі Північного моря. Зокрема, на об'єкті проходять підготовку українські солдати, особливо це стосується навчання на системах Patriot.

Німеччина щорічно навчає близько 10 000 українських військових. Речниця Збройних сил ФРН повідомила, що у цілому спостерігається зростання кількості інцидентів з безпілотниками у місцях розміщення Бундесверу.

Оперативне командування також підтвердило факт спостереження декількох прольотів дронів над базою у Швезінгу. Водночас інших подробиць військові не надали з безпекових та оперативних міркувань.

Медіа з посиланням на секретний звіт пише, що у цьому випадку, судячи з усього, використовувалися професійні малі безпілотні літальні апарати, проте німецькі міри захисту виявилися безсилими проти них.

Згідно з документом, безпілотник завис на місці на декілька хвилин з ввімкненими навігаційними вогнями, що значно полегшило візуальне та акустичне визначення його місцезнаходження. Німецькі військові здійснили спроби використати засоби радіоелектронного пригнічення та інші пристрої, аби збити БпЛА з курсу або змусити його здійснити посадку. Також використовувався переносний передавач перешкод HP-47.

У результаті були задіяні сили безпеки, посилено патрулювання та залучені засоби захисту (системи HP-47, RADIS та WINGMAN), підкреслюється в оперативних зведеннях. Водночас дві останні системи виявилися неефективними у пригніченні дронів, а HP-47 не вистачило дальності дії. Медіа припускає, що оскільки ці системи не спрацювали, то в інцидентах брали участь спеціалізовані безпілотники, що мають характеристики, відмінні від цивільних.

Також були залучені військова поліція, поліція та Служба військової контррозвідки. Але у жодному з шести випадків не вдалося виявити оператора БпЛА, йдеться у звіті.

Також на об'єкт були переміщені додаткові системи виявлення та пригнічення дронів. Також відбувається співробітництво між військовими та цивільними слідчими органами, котрі відповідальні за події за межами військових об'єктів.

Проте наразі шанс на успіх розслідування є "дуже низьким", зазначає видання. У колах Бундесверу є підозра, що безпілотники могли запустити з кораблів у Північному або Балтійському морях. Військові вважають, що за інцидентами може стояти Росія, але конкретних доказів поки що немає.

Медіа додає, що раніше також висловлювалися припущення про спроби перехопити дані мобільних телефонів українських солдатів, аби виявити місцезнаходження позицій військових під час операцій у тилу. У випадку з базою у Швезінгу йдеться про виявлення локацій систем "Патріот".