Над германской базой, где учатся украинцы, заметили дроны. Не смогли сбить ни один

Система противовоздушной обороны Patriot (Иллюстративное фото: EPA)

В январе на немецкой авиабазе вблизи города Гузум произошло шесть инцидентов, связанных с беспилотниками неизвестного происхождения. На этом объекте также проходят обучение украинские военные. Об этом сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении секретный военный отчет.

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Речь идет о письме начальнику Департамента военной стратегии, развертыванию и операциям Министерства обороны страны. Согласно ему, инциденты произошли с 9 по 29 января.

Учебный центр противовоздушной обороны находится на базе Военно-воздушных сил в общине Швезинг на побережье Северного моря. В частности, на объекте проходят подготовку украинские солдаты, особенно это касается обучения на системах Patriot.

Германия ежегодно обучает около 10 000 украинских военных. Представитель Вооруженных сил ФРГ сообщила, что в целом наблюдается рост количества случаев с беспилотниками в местах размещения Бундесвера.

Оперативное командование также подтвердило факт наблюдения нескольких пролетов дронов над базой в Швезинге. В то же время другие подробности военные не предоставили по соображениям безопасности и оперативным причинам.

Медиа со ссылкой на секретный отчет пишет, что в этом случае, судя по всему, использовались профессиональные малые беспилотные летательные аппараты, однако немецкие меры защиты оказались бессильными против них.

Согласно документу, беспилотник завис на месте на несколько минут с включенными навигационными огнями, что значительно облегчило визуальное и акустическое определение его местоположения. Немецкие военные предприняли попытки использовать средства радиоэлектронного угнетения и другие устройства, чтобы сбить БпЛА с курса или заставить его совершить посадку. Также использовался переносной передатчик помех HP-47.

В результате были задействованы силы безопасности, усилено патрулирование и привлечены средства защиты (системы HP-47, RADIS и WINGMAN), подчеркивается в оперативных сводках. В то же время две последние системы оказались неэффективны в угнетении дронов, а HP-47 не хватило дальности действия. Медиа предполагает, что поскольку эти системы не сработали, то в инцидентах принимали участие специализированные беспилотники, имеющие характеристики, отличные от гражданских.

Также были привлечены военная полиция, полиция и служба военной контрразведки. Но ни в одном из шести случаев не удалось обнаружить оператора БпЛА, говорится в отчете.

Также на объект были перемещены дополнительные системы обнаружения и угнетения дронов. Также происходит сотрудничество между военными и гражданскими следственными органами, ответственными за события за пределами военных объектов.

Однако в настоящее время шанс на успех расследования "очень низкий", отмечает издание. В кругах Бундесвера есть подозрение, что беспилотники могли запустить с кораблей в Северном или Балтийском морях. Военные считают, что за инцидентами может стоять Россия, но конкретных доказательств пока нет.

Медиа добавляет, что ранее также высказывались предположения о попытках перехватить данные мобильных телефонов украинских солдат, чтобы выявить местонахождение военных позиций во время операций в тылу. В случае с базой в Швезинге идет речь об обнаружении локаций систем "Патриот".