Росія могла намагатися шпигувати за ядерними субмаринами Великої Британії – The Telegraph

Декілька датчиків були викинуті на берег та виявлені військово-морськими силами країни

Британський підводний човен типу Vanguard (Ілюстративне фото: Міноборони країни)

У морях навколо Великої Британії були виявлені російські датчики – підозрюється, що їх використовували у спробі шпигувати за атомними підводними човнами Сполученого королівства. Про це повідомляє газета The Telegraph.

Британські військові зробили це відкриття після того, як декілька датчиків були викинуті на берег та виявлені Військово-морськими силами країни. Ці прилади розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Раніше про ситуацію не повідомляли публічно, але таблоїд The Sunday Times заявляв, що Москва намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни класу Vanguard, які є носіями ядерних ракет.

Щонайменше одна з цих субмарин перебуває у морі у межах безперервних заходів Британії зі стримування на морі.

За даними медіа, Москва має флот спеціалізованих підводних човнів, краще оснащених, аніж у Британії та її союзників із НАТО, як із погляду ведення бойових дій на дні моря, так і щодо шпигунства.

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Впродовж всієї повномасштабної війни проти України Росія посилювала спостереження та саботаж підводних інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів та військових кабелів, що мають ключове значення для Заходу.

Неназваний високопоставлений британський військовий заявив газеті: "Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває з часів закінчення холодної війни і зараз знову розпалюється. Ми спостерігаємо феноменальну кількість російської активності".

Речник британського Міністерства оборони повідомив, що відомство прагне посилити безпеку критично важливої морської інфраструктури.

За його словами, Лондон разом зі своїми союзниками з НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (країни Північної Європи та Балтії) посилюють свої заходи у відповідь, аби гарантувати, що російські кораблі та літаки не зможуть таємно діяти поблизу Британії або території Альянсу – для цього застосовуються нові технології, зокрема штучний інтелект, та координуються патрулювання.

"І наші сили ядерного стримування, що постійно діють у морі, продовжать патрулювати світовий океан непоміченими, як це відбувається вже 56 років", – зазначив чиновник.