Британія висилає російського посла після звинувачень у шпигунстві

Андрій Келін (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Велика Британія анулювала акредитацію дипломату з Росії на тлі скандалу про шпигунство. Про це повідомили на сайті уряду країни.

Посла Росії у Британії Андрія Келіна 6 лютого викликали на зустріч із "високопоставленим британським чиновником" Міністерства закордонних справ.

"Це відповідь на необґрунтоване і нічим не спровоковане рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в Москві в листопаді. Велика Британія не зазнає залякування наших співробітників таким чином, і тому ми робимо дії у відповідь", – сказано в повідомленні.

У МЗС Британії зазначили, що будь-які подальші дії Росії будуть розцінюватися як ескалація і за ними настане "відповідна реакція".

Як повідомляє Politiko, у листопаді 2024 року Росія заявила, що висилає британського посла. Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) звинуватила його у "розвідувально-підривній діяльності", яка нібито може загрожувати безпеці країни.

За словами російської сторони, дипломат спеціально подав неправдиві дані під час подання заяви на в'їзд до Росії, чим порушив законодавство. Проте британський представник назвав ці звинувачення "безпідставними".

Водночас глава Міноборони Британії Джон Хілі підтвердив у січні, що російський шпигунський корабель входив до британських вод у листопаді 2024 року та у січні 2025 року.