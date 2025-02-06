В Азербайджані закривають представництво РФ "Русский дом" – МЗС

Фото: ресурс окупантів

Азербайджан повідомив РФ про припинення діяльності "Русского дома" у Баку й очікує відповідних дій від Москви. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде у відповідь на запит місцевих медіа.

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"Русский дом" є представництвом державного "Россотрудничества" РФ. Прессекретар зазначив, що діяльність таких організацій регулюється згідно з азербайджанським законодавством.

Офіційний Баку повідомив Москві, що "Русский дом" не зареєстрований як юридична особа й серйозно порушив законодавство країни. Після цього, 3 лютого, російська сторона отримала ноту щодо припинення діяльності цієї інституції.

Відповідно, Азербайджан очікує ухвалення Росією відповідних рішень щодо "Русского дома", підсумував речник дипломатичного відомства.

Напередодні низка азербайджанських медіа з посиланням на власні джерела повідомили, що "Русский дом" займається шпигунством на користь Москви.

Тим часом Марія Захарова, офіційна представниця МЗС країни-агресора, підтвердила, що Москва отримала повідомлення щодо "Русского дома" від Азербайджану. Росія висловила готовність завершити державну реєстрацію цього представництва.

ДОВІДКА Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти "Россотрудничества". В офіційному рішенні зазначалося, що агентство є ключовим інструментом Кремля для "проєктування м’якої сили та гібридного впливу", зокрема через просування концепції "русского мира".