В Азербайджані закривають представництво РФ "Русский дом" – МЗС
Азербайджан повідомив РФ про припинення діяльності "Русского дома" у Баку й очікує відповідних дій від Москви. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде у відповідь на запит місцевих медіа.
"Русский дом" є представництвом державного "Россотрудничества" РФ. Прессекретар зазначив, що діяльність таких організацій регулюється згідно з азербайджанським законодавством.
Офіційний Баку повідомив Москві, що "Русский дом" не зареєстрований як юридична особа й серйозно порушив законодавство країни. Після цього, 3 лютого, російська сторона отримала ноту щодо припинення діяльності цієї інституції.
Відповідно, Азербайджан очікує ухвалення Росією відповідних рішень щодо "Русского дома", підсумував речник дипломатичного відомства.
Напередодні низка азербайджанських медіа з посиланням на власні джерела повідомили, що "Русский дом" займається шпигунством на користь Москви.
Тим часом Марія Захарова, офіційна представниця МЗС країни-агресора, підтвердила, що Москва отримала повідомлення щодо "Русского дома" від Азербайджану. Росія висловила готовність завершити державну реєстрацію цього представництва.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти "Россотрудничества". В офіційному рішенні зазначалося, що агентство є ключовим інструментом Кремля для "проєктування м’якої сили та гібридного впливу", зокрема через просування концепції "русского мира".
25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) розбився поблизу міста Актау у Казахстані після того, як він змінив маршрут через Каспійське море з півдня Росії. Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб, поранення дістали 29. Диктатор Путін двічі за два дні телефонував президенту Азербайджану Алієву, перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.
У січні Алієв заявив, що "абсолютно впевнений": у катастрофі винна Росія. Агенція Reuters із посиланням на урядове джерело країни повідомила: Азербайджан має докази того, що літак збила російська ППО.
- З 1 січня Азербайджан запровадив обмеження на тривалість перебування для громадян Росії, які в'їжджають до країни без візи.