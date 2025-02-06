В Азербайджане закрывают представительство РФ "Русский дом" – МИД

Фото: ресурс оккупантов

Азербайджан сообщил РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку и ожидает ответных действий от Москвы. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос местных медиа.

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"Русский дом является консульством государственного Россотрудничества РФ. Пресс-секретарь отметил, что деятельность таких организаций регулируется в соответствии с азербайджанским законодательством.

Официальный Баку сообщил Москве, что Русский дом не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство страны. После этого, 3 февраля, российская сторона получила ноту о прекращении деятельности этого института.

Соответственно, Азербайджан ожидает принятия Россией соответствующих решений по Русскому дому, подытожил представитель дипломатического ведомства.

Накануне ряд азербайджанских медиа со ссылкой на собственные источники сообщили, что Русский дом занимается шпионажем в пользу Москвы.

Между тем Мария Захарова, официальная представительница МИД страны-агрессора, подтвердила, что Москва получила сообщение относительно Русского дома от Азербайджана. Россия выразила готовность завершить государственную регистрацию этого представительства.

СПРАВКА После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европейский Союз ввел санкции против Россотрудничества. В официальном решении отмечалось, что агентство является ключевым инструментом Кремля для "проектирования мягкой силы и гибридного воздействия", в частности, через продвижение концепции "русского мира".