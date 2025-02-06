Британия высылает российского посла после обвинений в шпионаже
Великобритания аннулировала аккредитацию дипломату из России на фоне скандала о шпионаже. Об этом сообщили на сайте правительства страны.
Посла России в Британии Андрея Келина 6 февраля вызвали на встречу с "высокопоставленным британским чиновником" Министерства иностранных дел.
"Это ответ на необоснованное и ничем не спровоцированное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре. Великобритания не потерпит запугивания наших сотрудников таким образом, и поэтому мы предпринимаем ответные действия", – сказано в сообщении.
В МИД Британии отметили, что любые дальнейшие действия России будут расцениваться как эскалация и за ними последует "соответствующий ответ".
Как сообщает Politiko, в ноябре 2024 года Россия заявила, что высылает британского посла. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) обвинила его в "разведывательно-подрывной деятельности", которая якобы может угрожать безопасности страны.
По словам российской стороны, дипломат специально представил ложные данные при подаче заявления на въезд в Россию, чем нарушил законодательство. Однако британский представитель назвал эти обвинения "беспочвенными".
В то же время глава Минобороны Британии Джон Хили подтвердил в январе, что российский шпионский корабль входил в британские воды в ноябре 2024 года и в январе 2025 года.
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