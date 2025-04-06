Россия могла пытаться шпионить за ядерными субмаринами Великобритании – The Telegraph

Несколько датчиков были выброшены на берег и обнаружены Военно-морскими силами страны

Британская подлодка типа Vanguard (Иллюстративное фото: Минобороны страны)

В морях вокруг Великобритании были обнаружены российские датчики – подозревается, что их использовали в попытке шпионить за атомными подлодками Соединенного королевства. Об этом сообщает газета The Telegraph.

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Британские военные сделали это открытие после того, как несколько датчиков были выброшены на берег и обнаружены Военно-морскими силами страны. Эти приборы рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности.

Ранее о ситуации не сообщали публично, но таблоид The Sunday Times заявлял, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подлодках класса Vanguard, которые являются носителями ядерных ракет.

По меньшей мере одна из этих субмарин находится в море в рамках непрерывных мероприятий Британии по сдерживанию на море.

По данным медиа, Москва имеет флот специализированных подлодок, лучше оснащенных, чем у Британии и ее союзников по НАТО, как с точки зрения ведения боевых действий на дне моря, так и по шпионажу.

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В течение всей полномасштабной войны против Украины Россия усиливала наблюдение и саботаж подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, имеющих ключевое значение для Запада.

Неназванный высокопоставленный британский военный заявил газете: "Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается со времен окончания холодной войны и сейчас снова разгорается. Мы наблюдаем феноменальное количество российской активности".

Спикер британского Министерства обороны сообщил, что ведомство стремится усилить безопасность критически важной морской инфраструктуры.

По его словам, Лондон вместе со своими союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным силам (страны Северной Европы и Балтии) усиливают свои ответные меры, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогут тайно действовать вблизи Британии или территории Альянса – для этого применяются новые технологии, в частности искусственный интеллект.

"И наши постоянно действующие в море силы ядерного сдерживания продолжат патрулировать мировой океан незамеченными, как это происходит уже 56 лет", – отметил чиновник.