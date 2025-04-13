Посол России не стал отрицать, что Москва следит за британскими субмаринами

Андрей Келин считает, что угрозы для Британии со стороны России "слишком преувеличены"

Андрей Келин (Фото: Посольство РФ в Великобритании)

Посол России в Великобритании Андрей Келин не возразил, что Россия следит за британскими атомными подводными лодками в водах вокруг Великобритании. В интервью BBC One он заявил, что не считает такие действия угрожающими Лондону.

В начале апреля Sunday Times опубликовала расследование, в котором говорилось об обнаружении вероятных российских датчиков в морях вокруг Британии. Газета сообщила, что устройства, вероятно, были установлены для сбора разведданных о четырех британских ядерных подлодках типа "Авангард". Британские военные сочли такие действия России угрозой национальной безопасности.

Отвечая на вопрос, отрицает ли он утверждение о слежке России за британскими субмаринами, Келин сказал: "Нет. Я не собираюсь это отрицать".

В то же время он отметил, что ему "действительно интересно, действительно ли Россия заинтересована в том, чтобы следить за всеми британскими подлодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками". По мнению российского дипломата, угрозы для Британии "слишком преувеличены".