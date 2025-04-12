На задержанном танкере "теневого флота" РФ Эстония обнаружила около 40 нарушений

Танкер Kiwala в Финском заливе (Фото: ERR)

Транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений на задержанном в Финском заливе танкере Kiwala, двигавшемся без флага любой страны, сообщил общественный вещатель страны ERR. Ранее сообщалось, что судно относится к "теневому флоту" РФ.

Эстонский Департамент транспорта проверил судно и выявил 40 нарушений, в этой связи кораблю запрещено продолжать путь к устранению всех недостатков.

Глава ведомства Кристьян Труу отметил, что "не обеспечены ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность".

По данным властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них (23 нарушения) касались документации, а остальные – системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.

"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, не имеющего флага. Мы находимся в постоянном контакте с представителем судовладельца и надеемся на быстрое разрешение ситуации", – рассказал Труу.

В настоящее время корабль находится в порту Мууга под охраной эстонских Военно-морских сил после устранения нарушений, как документальных, так и технических, а также повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути, добавляет ERR.

Kiwala, о задержании которого стало известно накануне, направлялся в российский порт Усть-Луга, согласно подозрениям, он принадлежит к российскому "теневому флоту".

11 апреля Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как тот вошел в Таллиннский залив без флага и с нарушениями санкционного режима.

Впоследствии министр иностранных дел Эстонии Цахкна проинформировал своего украинского коллегу Сибига о задержании танкера.