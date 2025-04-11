Эстония проинформировала Украину о задержании танкера из российского "теневого флота"

Глава МИД Сибига поблагодарил за эстонскую последовательную позицию и лидерство в противодействии российскому "теневому флоту"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна проинформировал своего украинского коллегу Андрея Сибигу о задержании Военно-морскими силами его страны незарегистрированного нефтяного танкера из "теневого флота" РФ. Сообщение об этом Сибига опубликовал в X (экс-Twitter).

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"Я глубоко благодарен за эстонскую последовательную позицию и лидерство в противодействии российскому "теневому флоту", увеличению стоимости войны для агрессора и укреплению нашей общей безопасности", – заявил глава МИД Украины.

Также чиновники скоординировали дальнейшие совместные усилия по развитию двустороннего диалога и обеспечению справедливого мира для Украины и всей Европы.

Накануне, утром 11 апреля, Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как тот зашел в Таллиннский залив без флага и с нарушениями санкционного режима.