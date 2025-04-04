ГУР идентифицировало еще 11 капитанов российского теневого флота
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные об 11 российских капитанах и 31 морском судне, участвующих в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью. Об этом сообщило ГУР.
Среди лиц, чьи данные были обнародованы – капитан танкера KOTLAS Иван Никифоров и капитан танкера CORUS Константин Коваленко.
По данным военной разведки, капитаны аффилированы с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот" и нарушают политику ограничения граничной цены на российскую нефть.
В частности, ГУР установило, что Никифоров и Коваленко владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости, а также о маршруте судна.
Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузке нефти между судами в море и применении других схем для обхода санкций.
"Такие действия не только способствуют финансированию агрессивной войны против Украины, но создают угрозу глобальной экологической катастрофы", – отметили в ГУР.
На сегодняшний день на портале War & Sanctions опубликованы данные о 100 российских капитанах и 782 судах теневого российского флота.
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