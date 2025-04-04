ГУР ідентифікувало ще 11 капітанів російського тіньового флоту
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. Про це повідомило ГУР.
Серед осіб, чиї дані були оприлюднено – капітан танкера KOTLAS Іван Нікіфоров і капітан танкера CORUS Константін Коваленко.
За даними воєнної розвідки, капітани афілійовані із підсанкційною російською компанією "Совкомфлот" і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.
Зокрема, в ГУР установили, що Нікіфоров і Коваленко володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також про маршрут судна.
Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.
"Такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи", – зазначили в ГУР.
На сьогодні на порталі War & Sanctions опубліковані дані про 100 російських капітанів і 782 судна тіньового російського флоту.
- 12 грудня 2024 року на порталі War & Sanctions відкрився розділ про глобальний тіньовий флот, що забезпечує багатомільярдні доходи країнам-агресорам, здебільшого Росії, та загрожує глобальній екологічній безпеці.
- 26 лютого 2025 року ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарило по морському порту і нафтопереробному заводу у російському Туапсе.