ГУР ідентифікувало ще 11 капітанів російського тіньового флоту

Танкер CORUS (Фото: marinetraffic)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. Про це повідомило ГУР.

Серед осіб, чиї дані були оприлюднено – капітан танкера KOTLAS Іван Нікіфоров і капітан танкера CORUS Константін Коваленко.

За даними воєнної розвідки, капітани афілійовані із підсанкційною російською компанією "Совкомфлот" і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.

Зокрема, в ГУР установили, що Нікіфоров і Коваленко володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також про маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

"Такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи", – зазначили в ГУР.

На сьогодні на порталі War & Sanctions опубліковані дані про 100 російських капітанів і 782 судна тіньового російського флоту.