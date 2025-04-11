Карасев, Бардаш, Жарких и топ-пропагандисты РФ: Зеленский ввел новые санкции

Санкции введены против Дениса Жарких – бывшего ведущего на каналах Медведчука, директора организации "Другая Украина" в Москве

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских пропагандистских организаций, среди которых проекты экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука. Документы опубликованы на сайте главы государства.

"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота", – заявил Зеленский.

В частности, санкции введены против Дениса Жарких – бывшего ведущего на каналах Медведчука, директора пропагандистской организации "Другая Украина" в Москве.

Под ограничения также попал украинский политтехнолог и пропагандист Вадим Карасев, работавший на телеканалах, принадлежавших Медведчуку, в частности NewsOne и "Наш".

В санкционном списке также:

→ российский продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш, активно поддерживавший оккупационную армию и оправдывавший ее вооруженную агрессию против Украины.

→ Андрей Мишин, политтехнолог, работавший на Медведчука более 10 лет.

→ Александр Сладков, корреспондент российского пропагандистского телеканала Россия 1 и другие.