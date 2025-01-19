Зеленский подписал санкции СНБО против российских пропагандистов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских пропагандистов и предателей Украины.

"Блокуем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. А также мы продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени", – отметил глава государства.

Новые санкции введены против:

→ подозреваемого в госизмене нардепа от бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его сопартийца Олега Волошина;

→ беглого экснардепа, также подозреваемого Евгения Мураева;

→ лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко;

→ бывшей первой заместительницы главреда пророссийского ресурса "Страна.ua" Светланы Крюковой;

→ российского олигарха Константина Григоришина;

→ шахматиста-предателя, поддержавшего оккупацию Крыма и выступающего за Россию, Сергея Карякина;

→ псевдочиновника террористической ДНР, бывшего члена Партии Регионов Евгения Горохова;

→ донецкого предпринимателя, поддерживающего РФ экс-регионала, Леонида Байсарова;

→ приспешника боевиков ДНР Александра Однораленко;

→ промышленника, поддерживающего Россию экс-регионала, Леонида Литвинова;

→ бывшей украинской актрисы, коллаборантки Ружены Рублевой;

→ бывшего украинского артиста балета, хореографа Вадима Писарева;

→ российского поэта-путиниста Ильи Резникова;

→ российского оперного певца, поддерживающего войну, Василия Герелла.

Список замыкает лидер запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, но президент только лишил нардепа всех государственных наград и не вводил санкций против него. Также награды, без введения санкций, забрали у российского музыканта-путиниста Юрия Башмета и бывшего иностранного члена Нацакадемии наук Украины, сторонника войны и члена "Единой России" Виктора Садовничего.

У всех подсанкционных лиц также забрали государственные награды бессрочно, ограничения против них введены на 10 лет.

В частности, санкции предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций в Украине.