Зеленский подписал санкции СНБО против российских пропагандистов
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских пропагандистов и предателей Украины.
"Блокуем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. А также мы продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени", – отметил глава государства.
Новые санкции введены против:
→ подозреваемого в госизмене нардепа от бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его сопартийца Олега Волошина;
→ беглого экснардепа, также подозреваемого Евгения Мураева;
→ лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко;
→ бывшей первой заместительницы главреда пророссийского ресурса "Страна.ua" Светланы Крюковой;
→ российского олигарха Константина Григоришина;
→ шахматиста-предателя, поддержавшего оккупацию Крыма и выступающего за Россию, Сергея Карякина;
→ псевдочиновника террористической ДНР, бывшего члена Партии Регионов Евгения Горохова;
→ донецкого предпринимателя, поддерживающего РФ экс-регионала, Леонида Байсарова;
→ приспешника боевиков ДНР Александра Однораленко;
→ промышленника, поддерживающего Россию экс-регионала, Леонида Литвинова;
→ бывшей украинской актрисы, коллаборантки Ружены Рублевой;
→ бывшего украинского артиста балета, хореографа Вадима Писарева;
→ российского поэта-путиниста Ильи Резникова;
→ российского оперного певца, поддерживающего войну, Василия Герелла.
Список замыкает лидер запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, но президент только лишил нардепа всех государственных наград и не вводил санкций против него. Также награды, без введения санкций, забрали у российского музыканта-путиниста Юрия Башмета и бывшего иностранного члена Нацакадемии наук Украины, сторонника войны и члена "Единой России" Виктора Садовничего.
У всех подсанкционных лиц также забрали государственные награды бессрочно, ограничения против них введены на 10 лет.
В частности, санкции предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций в Украине.
- Накануне, в субботу 18 января, Зеленский отметил работу правоохранителей и анонсировал новое решение о санкциях СНБО.
- В тот день СБУ провела обыски и сообщила о подозрении Максу Назарову (Назару Диордице), ранее работавшему на запрещенном телеканале пророссийского деятеля Мураева.
- В этот же день экс-нардеп и олигарх Новинский получил подозрение от СБУ и ГБР в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений.
- ГБР сообщило о подозрении нардепу Бондареву, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через границу своих знакомых.