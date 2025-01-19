Бойко лишили звания Героя Украины и других государственных наград

Юрий Бойко (Фото: пресс-служба запрещенной ОПЗЖ)

Лидера запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко лишили всех государственных наград. Об этом свидетельствует новый указ о санкциях, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

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Бойко – один из трех человек в санкционном списке, которого только лишили государственных наград, но не вводили санкции.

Среди государственных наград нардепа: звание Герой Украины, орден князя Ярослава Мудрого V степени и Орден "За заслуги" ІІІ степени.

Ранее, в декабре 2024 года, у Верховной Рады сначала не хватило голосов в поддержку отзыва звания Героя Украины у Бойко, но на следующий день такой запрос президенту все же удалось принять.

После этого решение о лишении звания оставалось за главой государства.

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В декабре 2022-го петиция с призывом лишить Бойко звания Героя Украины набрала более 25 000 подписей. Зеленский рассмотрел ее и поручил Шмыгалю найти основания, чтобы лишить Бойко звания.

Позже Шмыгаль заявил о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания Героя Украины.