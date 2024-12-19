Рада поддержала запрос к Зеленскому с просьбой лишить Бойко Героя Украины

"За" проголосовали 232 парламентария. Сегодня же Рада проголосовала за исключение Бойко с должности члена комитета по правам человека

Юрий Бойко (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Верховная Рада на заседании 19 декабря поддержала запрос президента Владимира Зеленского с просьбой лишить бывшего сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"За" проголосовали 232 парламентария.

Званием Героя Украины Бойко наградил второй президент Украины Леонид Кучма летом 2004 года. Аргументировал бывший глава государства это заслугами за "успешное урегулирование газовых долгов перед Россией".

Ранее на сегодняшнем заседании Рада проголосовала за отзыв Бойко с должности члена парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это была уже вторая попытка: вчера у парламента не хватило голосов для принятия такого решения.

В декабре 2022-го петиция с призывом лишить Бойко звания Героя Украины набрала более 25 000 подписей. Зеленский рассмотрел ее и поручил Шмыгалю найти основания, чтобы лишить Бойко звания.

Позже Шмыгаль заявил о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания Героя Украины.