Раде не хватило голосов отозвать Бойко из Комитета по правам человека
Верховная Рада Украины не смогла отозвать экс-сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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Голоса "за" отдали только 217 народных избранников, против выступили три депутата, а еще 52 не голосовали вовсе. Всего 272 голоса, а действующих нардепов – 401. Из-за нехватки голосов решение не было принято.
За отзыв Бойко проголосовали:
→ Слуга народа – 166
→ Европейская солидарность – 17
→ Батьківщина – 7
→ Платформа за життя – 0
→ Голос – 12
→ Відновлення – 0
→ За майбутнє – 4
→ Довіра – 4
→ Внефракционные – 7
- 16 декабря Юрий Бойко записал видео с роспропагандой и выложил в сеть. В Раде, Офисе президента и СНБО отреагировали.
- 17 декабря собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что Бойко вызвали на допрос в СБУ.
- В тот же день в Верховной Раде потребовали лишить членов ОПЗЖ мандатов и дать оценку заявлениям Бойко.
- После допроса Бойко извинялся перед украинцами и назвал Путина военным преступником.
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