Раде не хватило голосов отозвать Бойко из Комитета по правам человека

Юрий Бойко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада Украины не смогла отозвать экс-сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Голоса "за" отдали только 217 народных избранников, против выступили три депутата, а еще 52 не голосовали вовсе. Всего 272 голоса, а действующих нардепов – 401. Из-за нехватки голосов решение не было принято.

За отзыв Бойко проголосовали:

→ Слуга народа – 166

→ Европейская солидарность – 17

→ Батьківщина – 7

→ Платформа за життя – 0

→ Голос – 12

→ Відновлення – 0

→ За майбутнє – 4

→ Довіра – 4

→ Внефракционные – 7